Endise Barcelona mängija aus ülestunnistus: mind ei huvitanud mänguaeg, sest teadsin, et saan miljonäriks

Poolkaitsja siirdus Arsenalist Barcelonasse 2012. aasta suvel. "Kui nad mulle lepingut pakkusid ja ma palganumbrit nägin, siis teist korda ma enam ei mõelnud sellele," meenutas kamerunlane. "Ma mõtlesin, et minu naine ja lapsed peaksid elama mugavat elu. Ma kohtusin Barcelona spordidirektoriga ja ta ütles, et ma ei saa eriti mängida. See mind ei huvitanud, sest teadsin, et saan miljonäriks."

Song sai Barcelonas nelja aasta jooksul kirja 39 mängu ning ühe värava. Sellest perioodist viimased kaks hooaega veetis Song juba laenul Inglismaal West Ham Unitedis. Praegu kuulub Kameruni koondises 49 kohtumist kirja saanud Song Šveitsi klubisse Sion.