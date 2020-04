Endine tiimikaaslane: Ronaldo pidudele toodi Madridi Reali aegadel busside kaupa naisi

Paljud kriitikud on küsinud, kas Ronaldo Luis Nazario de Lima karjäär võinuks olla veelgi kuulsusrikkam, kui ta elustiil nii pillav ja hooletu poleks olnud, kuid mees ise on öelnud, et ei kahetse oma elus ühtegi valikut.

Helguera rääkis Ronaldo elustiilist pikemalt Hispaania ajakirjanikule Mister Chipile Instagram Live video vahendusel: "Beckham, Zidane ja Figo oli tõelised professionaalid. Ronaldo ja Roberto Carlos seevastu käisid pisut rohkem väljas. Aga nad ei teinud seda kindlasti igal õhtul."

"Juhtus, et kui me laupäeval võitsime, läksime me kõik välja tähistama. Aga pole üldsegi tõsi, et me reedel või laupäeval enne tähtsat mängu väljas käisime," jätkas ta.

"Ma mäletan üht sünnipäevapidu Ronaldo majas, mille ta hiljem Sergio Ramosele müüs, kuhu hakkas saabuma bussitäite kaupa naisi. Ma olin seal enda naisega ning me otsustasime lahkuda, sama tegi ka Figo."

Endine äärekaitsja Roberto Carlos rääkis eelmisel oktoobril, et esmaspäevased ja teisipäevased treeningud algasid Realis tihtipeale kell 17 õhtul, sest keegi poleks suutnud end hommikuseks treeninguks üles ajada.

Helguera kommenteeris seda väidet nii: "Brasiillased olid teistsugused. Del Bosque (peatreener Vicente del Bosque - toim) teadis, kuidas meeskonda juhtida. Mõned inimesed käisid rohkem väljas kui teised, aga mis puudutab treeningute hommikult õhtusse viimist, ma kinnitan, see polnud nii. Me treenisime iga päev kell 11."

Ronaldo pidas aastatel 2002-2007 Madridi Realis 127 kohtumist ja lõi 83 väravat. Selle aja jooksul võitis Real ühe Hispaania meistritiitli (2002/03), ühe superkarika (2003) ja Intercontinental Cupi (2002).