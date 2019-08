Endine meeskonnakaaslane Cristano Ronaldost: ta on hullumeelne

38-aastane Evra meenutas üht külaskäiku aastate tagant, kui ta mängis koos Ronaldoga Manchester Unitedis.

"Ta (Ronaldo) kutsus mind õhtusöögile. Seal olid ainult salatid ja kana. Me ainult treenisime. Ta ütles, et kutsus mind sööma, kuid lõpuks oli see lihtsalt üks treening," rääkis Evra.

"Järgmine kord ma enam ei lähe tema juurde. Ma armastan Cristianot, kuid ma ei lähe talle enam külla. Ta on hull," viskas Evra nalja.

Prantslane rääkis lõbusas intervjuus ka sellest, kuidas ta kutsub oma naist vahepeal Roy Keane`iks. Unitedi endise sõnaka kapteni hüüdnime pälvib abikaasa siis, kui ta on Evraga väga kuri.

Ühtlasi avaldas Evra, et kavatseb pärast treenerikoolituse läbimist kindlasti peatreeneri ametit proovida. "Sir Alex Ferguson ütles mulle enne minu karjääri lõppu, et kahest tema mängijast saavad suurepärased treenerid. Ta nimetas mind ja Ryan Giggsi."

45-aastane Giggs on töötanud Manchester Unitedi abitreenerina ja on hetkel ametis Walesi koondise peatreenerina.