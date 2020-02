Endine Madridi Reali väravavaht sai rassistliku käitumise eest mängukeelu ja suure rahatrahvi

Casillat süüdistatakse rassistlikes kommentaarides Charltoni ääreründaja Jonathan Leko pihta. 20-aastane Leko esitas hispaanlase vastu süüdistuse pärast septembris toimunud kohtumist, mille Charlton 1:0 võitis.

Inglismaa jalgpalliliit (FA) alustas seejärel hispaanlase osas uurimist ning leiti, et väravavaht kasutas Leko suunas solvavaid sõnu seoses tema rassi ja/või etnilise päritoluga. Casilla ise on kõik süüdistusi eitanud.

"Viimased viis kuud on olnud minu karjääri kõige raskemad," kirjutas Casilla pärast FA otsust Twitteris. "Mul on väga kahju, et mind süüdistatakse rassistlike kommentaaride tegemises septembrikuises kohtumises Charltoni vastu. Ma austan ja mõistan FA-d, et nad igasuguse süüdiste korral alustavad rassismi osas uurimist."

"Ma olen täielikult nõus iga karistusega, mis aitab rassismi spordist välja juurida. Küll aga tunnen, et antud otsus ei peegelda väljakul juhtunut."

Omapoolse teate avaldas ka Leeds United. "FA paneel tegi otsuse rohkem tõenäosuse kui kindlate tõendite pealt, mis välistavad Kiko süütuse."

Leedsile on see valus löök ka tabeliseisu arvestades. Esiliigas hoitakse praegu teist kohta, millega tõustaks üle aastate taas tagasi Premier League'i. Seni kõikides kohtumistes platsil käinud Casilla saab pärast võistluskeelu ärakandmist aidata klubi vaid kolmes viimases liigakohtumises.