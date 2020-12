Endine maailmameister ja Arsenali jalgpallilegend sai Prantsusmaa kõrgliigaklubist kinga

Nice on tänavust hooaega alustanud Vieira käe all kehvasti. Kõikide sarjade peale on viimased viis kohtumist kaotatud. Prantsusmaa liigas asub Nice alles 11. positsioonil. Viimaseks piisaks karikas oli neljapäevaõhtune 2:3 allajäämine Leverkuseni Bayerile Euroopa liigas, mis tähendas, et Prantsusmaa klubi tänavu eurosarjas play-offi ei pääse.

1998. aastal Prantsusmaa jalgpallikoondisega maailmameistriks tulnud Vieirast sai Nice'i juhendaja 2018. aasta suvel. Esimesel hooajal tüüris Vieira Nice'i Prantsusmaa kõrgliigas seitsmendaks, mullu saadi juba viies koht. Tänavu jäi aga loodetud tõus tegemata.

Jalgpallurina Londoni Arsenali särgis kolmekordseks Inglismaa meistriks tulnud Vieira ajutiseks asendajaks nimetati Nice'i senine abitreener Adrian Ursea.