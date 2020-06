"Mbappel on olemas kõik, et domineerida maailma," rääkis Madridi Reali poolkaitsja Itaalia väljaande La Gazzetta dello Sport vahendusel. "Arvan aga, et kui ta soovib kvaliteedis hüppe edasi teha, peaks ta liituma liigaga, kus tema koduklubi ei võidaks nii lihtsalt."

21-aastane Mbappe on PSG-s mänginud viimased kolm hooaega. Suurklubi eest on ta aastate jooksul pidanud 120 kohtumist ning löönud 90 väravat. Ta on aidanud pealinnaklubi kolmekordseks Prantsusmaa meistriks ja korra kohaliku karikasarja võitjaks.