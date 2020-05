Endine kuulsus ei taha Pogbat Reali: me peaks valima tagasihoidlikke mängijaid

Sakslase arvates pole Pogba selline mängija, kes tooks Reali positiivset mõjujõudu.

"Kui soovitakse galaktikat taastada, siis vahest küll. Kuid mulle meeldivad rohkem tagasihoidlikud jalgpallurid, kellel on suur talent ja kes on valmis ennast meeskonna nimel ohverdama," sõnas Stielike.

Madridi Reali kahe viimase hooaja vähikäigu kohta ütles sakslane, et see pole tema jaoks üllatav, sest Cristiano Ronaldo lahkumine jätaks igasse meeskonda suure tühimiku.

"On ainult üks Cristiano. Seetõttu ma näengi, et meeskond vajab kohemiseks aega, sest niivõrd oluline lüli on lahkunud," sõnas ta.

Stielike on üks väheseid jalgpallureid, kes on mänginud kolme erineva eurosarja - Euroopa meistrite karikavõistluste (praegune Meistrite liiga), Euroopa karikavõitjate karikasarja ja UEFA karikasarja - ning maailmameistrivõistluste ja Euroopa meistrivõistluste finaalis. Madridi Reali esindas ta aastatel 1977-1985.