Endine Juventuse mängija kritiseeris Cristiano Ronaldot: ta ei austa tiimikaaslasi ega itaallasi

"Ta on ignorantne," rääkis Bruno Itaalia meediale. "Ronaldo on Itaalias elanud juba kaks aastat, kuid pole veel keelt selgeks saanud. Ta väljendab end hispaania keeles. Ta ei austa oma tiimikaaslasi ega ka itaallasi üldisemalt."

Juventuse tiimikaaslase, Colombia koondislase Juan Cuadrado sõnul Ronaldol praeguses koduklubis probleeme küll pole. "Ronaldo on väga õnnelik. Ta ei suutnud oodata, et saaks tagasi tulla ja mängida," viitas Cuadrado pikale mängupausile, mille Ronaldo koroonaviiruse tõttu läbima pidi. "Ta on meie jaoks lisarelv, kes annab alati tiimi heaks kõik. Ronaldo on väga enesekindel, mis aitab meid samuti."

Kuigi Ronaldo on võistkonna üks põhilülidest, spekuleeritakse rahvusvahelises meedias, et Juventus proovib järgmisel suvel mehest ikkagi lahti saada, et klubi majanduslikku seisu parandada.