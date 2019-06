Endine Barcelona peatreener kritiseeris "individualistlikku" Messit: miks ta pole 5 aastat Meistrite Liigat võitnud?

Barcelona triumfeeris Meistrite Liigas viimati 2014. aastal. Tänavu jõuti poolfinaali, aga esimeses kohtumises Liverpooli vastu kätte saadud 3:0 edu suudeti kordusmatšis maha mängida.

"Ma ei tea enam, mis Barcelona riietusruumis toimub, seega ei saa ma kohut mõista," alustas van Gaal intervjuus Hispaania meediale. "Individuaalses plaanis mulle Messi meeldib. Statistikat silmas pidades on Messi maailma parim individuaalne mängija. Ta meeldib mulle väga!"

"Aga miks ei ole Messi viis aastat Meistrite Liigat võitnud? Miks? Kaptenina peab ta seda enda käest küsima, miks tema meeskond pole Euroopas triumfeerinud," jätkas 67-aastane hollandlane. "Barcelonal on ju suurepärane koosseis."

"Usun, et Messi on osaliselt vastutav Barcelona tulemuste eest, mitte ainult treenerid. Mängijad peavad suuresti vastutama selle eest, mis meeskonnas toimub. Meeskonda kuulub 30 mängijat ja Messi peaks kohanema teistega, mitte kogu tiim Messiga."

Van Gaal lisas, et pärast Pep Guardiola ametiaega on stiil Barcelonas muutunud. "Guardiola pani veel Messi mängima meeskonna heaks, aga viimased treenerid on hakanud kaitsma Messit rohkem kui meeskonna vaimu. Meeskonna vaim on klubi kõige olulisem osa."