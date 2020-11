Endine Barcelona mängija lükkas kuulujutud Messi ja Griezmanni vahelistest kehvadest suhetest ümber

2019. aasta suvel Barcelonaga liitunud Griezmann pole seni veel suurt läbimurret suutnud Kataloonia klubiga teha. Senise 57 kohtumisega on tema arvel 17 väravat. Rahvusvahelises meedias on spekuleeritud, et prantslasel on olnud raskusi õige mängusära leidmisega ning üheks põhjuseks on väidetavad kehvad suhted Messiga.

Hiljuti valas õli tulle endine Griezmanni nõunik Eric Olhats. „Antoine liitus raskuses klubiga, kus Messil on iga asja kohta oma arvamus,“ sõnas Olhats France Footballile. „Messi on samaaegselt nii keiser kui ka kuningas ja ta ei olnud Antoine'i saabumisest vaimustuses. Ta on sellesse üleminekusse taunivalt suhtunud ning ta on seda ka välja näidanud.“

Tänavu suvel klubist lahkunud poolkaitsja Rakitic sõnas, et tema Barcelonas veedetud aja jooksul meeste vahel pingeid küll ei näinud. "Mina sain mõlemaga hästi läbi. Antoine ja Leo joovad koos matet (traditsiooniline Lõuna-Ameerika jook - toim) ning veedavad riietusruumis palju aega koos," vahendas Goal.com horvaadi sõnu.

"Kui nad mõlemad hakkaksid rohkem väravaid lööma, siis selliseid jutte enam ei kõlaks," jätkas Rakitic. "Mina nende pärast ei muretse, sest nad on mõlemad suurepärased inimesed. Soovin neile ainult head."