Endine Barcelona mängija: klubi peab Messist sõltumatuks muutuma

"See on unikaalne olukord. Ükski teine võistkond ei saa öelda, et nad toetaksid nii palju ühele mängijale," vahendas Goal.com Ferreri sõnu, kes sai Barcelona noorteakadeemias jalgpallihariduse ning kuulus klubi esindusvõistkonda aastatel 1990-1998. "Barcelona peab muutuma Messist sõltumatuks. Samal ajal on ta aga jätkuvalt parim. Kohe, kui talle pall anda, suudab ta luua midagi sellega."

Barcelona särgis viiekordseks Hispaania meistriks tulnud Ferreri hinnangul peavad teised mängijad rohkem vastutust endale võtma. "On hea märk, et neil on Messi, kuid teised peavad rohkem mängima ning kõik ei peaks läbi argentiinlase käima."

Jalgpallimaailmas on ikka spekuleeritud, kui pikalt Messi veel Kataloonia hiiu juures mängib. Ferrer lahkumise pärast ei muretse. "Ta tahab võita Meistrite Liigat. Usun, et ta on Barcelonas kuni karjääri lõpuni. Ta armastab seda klubi ja meeskonda," lisas hispaanlane.

Barcelona pidi tänavu tunnistama Hispaania kõrgliigas tulise rivaali Madridi Reali paremust. Hooaeg loodetakse päästa Meistrite Liigas, kus kaheksandikfinaalis on Barcelona vastamisi Napoliga. Avamäng lõppes 1:1 viigiga.