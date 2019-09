Bundesliga kuuenda vooru järel on Freiburg hoidmas turniiritabelis kolmandat kohta 13 punktiga. 13 silma on koos ka teisel positsioonil oleval RB Leipzigil. Tabeliliidril Müncheni Bayernil on ainult üks punkt rohkem.

13 punktiga peal on praegu veel Schalke, Mönchengladbachi Borussia ning Leverkuseni Bayer.

Freiburg alistas viimati võõrsil 2:1 Düsseldorfi Fortuna. Võitjate ridades tegid 45. minutil skoori Jonathan Schmid ning 81. minutil Luca Waldschmidt.

Šapovalov kuulub Freiburgis U17 tiimi ridadesse.