Eesti jalgpallikoondislase koduklubis tuvastati koroonajuhtum

Norra klubi Bergeni Branni fäärlasest äärepoolkaitsja sunniti kolmapäeval koju karantiini, sest tema sümptomid viitasid kergemale hingamisteede probleemile.

Selleks hetkeks oli 28-aastane Fääri saarte koondislane juba mõnda aega karantiinis olnud, sest ta oli kokku puutunud inimesega, kellel diagnoositi koroonaviirus.

Eile lõunal teatas NRK, et ka Rolantsson ise on andnud positiivse koroonaviiruseproovi.

"See on Gilli jaoks äärmiselt kahetsusväärne, kuid ta on teinud selles olukorras käik õigesti. Ta teatas Brannile varakult kokkupuutest nakatunud inimesega ning sellest ajast alates on ta kodus karantiins. Kui tal tekkisid sümptomid, oli ta isoleeritud," ütles Branni arst Magnus Myntevik.

"Seetõttu pole ohtu, et viirus teistele meeskonna mängijatele oleks levinud."

Alates kontaktist koroonaviirust kandnud inimesega pole Rolantsson väidetavalt Branni staadionil viibinud või meeskonnakaaslastega kohtunud. Enne treeningutele naasmist peab ta olema kolm päeva sümptomivaba, kirjutab NRK.

"Tema vorm on hea. Ta treenib individuaalselt ning tunneb, et on valmis varsti platsile naasma," lisas arst.

Rolantsson ise ei soovi oma olukorda meedias lahata.