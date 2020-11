Eesti ametnikud on töös Londoni Arsenali ja Hoffenhemi kohtumistel

Eesti kohtunikud on Moskvas, kus lähevad vastamisi Moskva CSKA (Venemaa) – Feyenoord (Holland). Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Sten Klaasen. Neljas kohtunik on Juri Frischer.

Oleg Harlamov on UEFA delegaat Norras, kus Molde võõrustab Londoni Arsenali (Inglismaa). Siim Juks on korraldusjuhiks Tšehhis, kus Libereci Slovan kohtub sakslaste Hoffenheimiga.

Järgmisel nädalal on Kadri Jägel UEFA delegaat Ukrainas, kus kohaliku naiste koondise vastaseks EM-valiksarjas on Montenegro. Mäng leiab aset teisipäeval, 1. detsembril Kiievis.