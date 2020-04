Eden Hazard on hädas kehakaaluga: ma proovin vähem saiakesi süüa, aga see on raske

Belglasele on ülekaal varasemaltki muret valmistanud. Mäletatavasti oli Hazardil mullu suvel Madridi Realiga liitudes raskusi hea mänguvormi saavutamisega, sest oli ülekaalus. „See on tõsi. Ma ei hakka seda varjama,“ tunnistas ta sügisel L'Equipe'i vahendusel. „Kui ma lähen puhkusele, siis ma olen puhkusel.“

Karantiini ajal on mees taas vana mure otsas. "See on minu jaoks raske," rääkis Hazard Belgia väljaandele RTBF. "Ma püüan vähem süüa. Ma proovin mitte nii palju saiakesi süüa, aga see on raske minu jaoks."

Lisaks ülekaalule on Hazard olnud tänavusel hooajal hädas veel mitmete vigastustega. Viimati pääses ta platsile veebruari lõpus kohtumises Levante vastu, kuid ta vigastas seal hüppeliigest ning käib tänase päevani taastusravil. "Töötan füsioterapeudiga koos interneti vahendusel. Ta ei saa enam mul külas käia, sest jäi vahepeal haigeks."

Millal Hazard tagasi platsile pääseb, sõltub nii tema taastumisest kui koroonaviiruse pandeemiast. Hispaania kõrgliigas peeti viimane kohtumine 10. märtsil, mille järel peatati hooaeg teadmata ajaks.