Draama Itaalias: koroonaviirusega pihta saanud Napoli ei ilmunud platsile, Juventus keeldus mängu edasi lükkamast

Kõik sai alguse loetud päevad tagasi, kui selgus, et mängijad Piotr Zielinski ja Eljif Elmas ning üks abipersonali liige on nakatunud koroonasse. Napoli pidanuks Torinosse reisima juba laupäeval, et teha Juventuse staadionil Allianz Stadiumil koroonatestid, kuid Campania maakonna terviseamet ei lubanud Gennaro Gattuso juhendataval meeskonnal Napolist lahkuda. Serie A protokoll sätestab aga, et meeskond peab mängima, kui neil on vähemalt 13 tervet pallurit, nende hulgas üks väravavaht.

Napoli palus nii Juventuselt kui Serie A-lt mängu edasi lükkamist, kuid nende palvele vastu ei tuldud. "Reeglid on selged. Kui meeskond ei tule kohale, ootavad neid ees sanktsioonid. See ei näita Itaalia jalgpalli heas valguses, kui meeskond ei suuda planeeritud mängule kohale tulla," sõnas Juventuse president Andrea Agnelli. "Meil on kindlad protokollid, mida koroonaviiruse puhul jälgitakse."

Nii saabuski Juventus pühapäeval mängule kohale ning kohtumise eel avaldati ka algkoosseis matšiks. 45 minutit pärast mängu planeeritud algust tühistati kohtumine ametlikult.

Kusjuures ka Torino klubi elab praegu "mullis". "Klubis tuvastati laupäeval kaks koroonajuhtumit, seega läksime kohe "mulli", et saaksime ikkagi mängida," sõnas Agnelli.

Reeglite kohaselt peaks Napolile kirja minema 0:3 kaotus, kuid klubi esitab apellatsiooni, tuues põhjenduseks, et terviseameti reeglid ületavad Serie A ja UEFA protokollid.