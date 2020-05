Dortmundi poolkaitsja jaoks on hooaeg lõppenud, Haaland jätab pühapäevase mängu vahele

Norra ründetäht vahetati 72. minutil välja Giovanni Reyna asemel, sest oli Jadon Sancho tsenderdusest tulnud pallini sirutades endale viga teinud.

"Ma ei usu, et ta kauaks väljas on. Ta sai põlvevigastuse. Me ei tea veel täpselt, mis see on," ütles Dortmundi peatreener Lucien Favre pärast mängu ajakirjanikele.

Täna teatas Favre, et Haaland jääb kohtumisest Paderborniga eemale. Ühtlasi avaldas ta, et hooaeg on läbi Mahmoud Dahoudi jaoks. Süürias sündinud Saksamaa poolkaitsja vahetati Bayerni mängust välja viis minutit enne normaalaja lõppu, kui ta kurtis, et oli saanud jalale hoobi.

"Kahjuks jääb Mo Dahoud hooaja lõpuni kõrvale. Saime sellest teada päev pärast mängu. Ta tundis midagi ja tal on väike probleem. See pole halb, aga ta ei saa jätkata."

Kuus vooru enne hooaja lõppu juhib Bayern tabelit Dortmundi ees seitsme punktiga. RB Leipzig jääb Dortmundist maha kahe silmaga.