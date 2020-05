Dortmundi peatreener: tunneme fännidest tohutult puudust

Dortmundi peatreener Lucien Favre tunnistas mängujärgses intervjuus, et tegemist oli väga teistsuguse jalgpalliga, millega kohanemine võtab ilmselt veel aega.

"See oli väga-väga eriline. Täielik vaikus, lood ohtliku olukorra, annad tippklassi söödu, lööd värava ja ... ei midagi. Väga veider. Me igatseme oma fänne tohutult taga. See oli väga teistsugune jalgpall," rääkis Favre.

Freiburgi peatreener Christian Streich, kelle hoolealused said täna võõrsil tugeva RB Leipzigi vastu 1:1 viigi, oli Borussia bossiga sama meelt.

"Sellest on tõsiselt kahju, et fänne pole staadionil. See on kindlasti olukord, mis ei saa kestma jääda," sõnas Streich.