Dortmundi Borussia tegi Müncheni Bayerni elu veelgi lihtsamaks

Koduväljakul mänginud Dortmund asus juhtima 14. minutil Mario Götze tabamusest. 18. minutil tõi Daniel Caligiuri täpne penalti tabloole aga viigi. 28. minutil viis Salif Sane Schalke juba juhtima.

60. minutil jäi Dortmund aga vähemusse, punase kaardi teenis Marco Reus. Kaks minutit hiljem viis Caligiuri Schalke juba 3:1 juhtima. Veel kolm minutit hiljem jäi Dortmund juba üheksakesi. Väljakult pidi punase kaardi tõttu lahkuma ründaja Marius Wolf.

Vaatamata kahemehelises vähemuses mängimisele suutis Axel Witsel 84. minutil Dortmundi kaotusseisu vähendada. 86. minutil vormistas Breel-Donald Embolo matši lõppseisu 4:2 Schalkele.

Pühapäeval võõrsil Nürnbergiga mängival tabeliliidril Müncheni Bayernil on nüüd tabeliliidrina Dortmundi ees ühepunktiline edu ning üks kohtumine ka varus. Bayernil on jäänud mängida veel neli kohtumist ja Dortmundil kolm. Bayernil on koos 70 ja Dortmundil 69 punkti.

Kolmas on tabelis RB Leipzig 64 silmaga ja neljas Frankfurti Eintracht 54-ga. Schalke on 30 punktiga alles 15. kohal. Täpselt nende ees ehk 14. positsioonil on Ragnar Klavani pikaaegne koduklubi FC Augsburg.