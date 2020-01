Dortmundi Borussia hankis endise Liverpooli poolkaitsja

Lepingu kohaselt on Borussial õigus Can selle hooaja lõpus 25 miljoni euro eest endale osta.

Saksamaa koondislane liitus Juventusega 2018. aastal Liverpoolist, kuid on tänaseks Itaalia tippklubis põhikoosseisust välja langenud. Tänavu on sakslane Serie A-s algrivistusse pääsenud vaid kahes mängus, Meistrite liigaks ei mahtunud ta üldse Juventuse koosseisu.

26-aastase Cani vastu ilmutasid huvi ka Inglismaa klubid Manchester United ja Everton, kuid poolkaitsja otsustas Borussia kasuks.

Can soovis jaanuaris iga hinna eest klubi vahetada, sest peab suviseks EMiks Saksamaa koondisse pääsemiseks kõvasti mänguaega saama.