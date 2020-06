Dortmund komistas Bundesligas, aga peakonkurent mängis suure võimaluse maha

Mainzi 2:0 võidumängus olid väravate autoriteks 33. minutil Jonathan Burkardt ja 49. minutil Jean-Philippe Mateta.

Leipzigi poolt tegi 60. minutil skoori Kevin Kampl, kolm minutit hiljem oli täpne Timo Werner. Ent Düsseldorf suutis kohtumise lõpus viigini jõuda. 87. minutil lõi värava Steven Skrzybski, teisel üleminutil viigistas seisu Andre Hoffmann.

Borussial on 32 kohtumisega koos 66 punkti, Leipzigil on kolm punkti vähem. Medalivõimalused on ka Leverkuseni Bayeril, neil on 60 punkti. Hooaja lõpuni jääb kaks vooru. Juhib Müncheni Bayern 76 punktiga, nende meistritiitlit ei väära enam keegi.

Tabeliseis:

