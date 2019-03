Diego Simeone kümnepunktilisest kaotusest Barcelonale: kavatseme võidelda viimase hingetõmbeni!

Atletico alistas viimases voorus võõrsil tabelis viiendat kohta hoidva Alavesi 4:0.

"Mu mängijad vajasid väga seda tulemust. Eriti staadionil, kus vastased alati hästi mängivad. See viis, kuidas mängu võitsime, teeb mind väga õnnelikuks," sõnas Simeone pärast kohtumist.

"Me ei tohi seisust hoolimata unustada tõsiasja, et võitlemine on meie loomuses. Kavatseme La Liga tiitli eest võidelda viimase hingetõmbeni!"

Barcelona ja Atletico Madrid lähevad järgmises voorus just omavahel vastamisi.