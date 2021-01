David Beckhami meeskond Inter Miami palkas peatreeneriks Inglismaa eksjalgpalluri

USA meistriliiga uue klubi Inter Miami omanikuks on David Beckham, kes on Phil Neville`i endine klubikaaslane Manchester Unitedi päevilt. Koos mängiti ka Inglismaa koondises.

"Olen ülimalt õnnelik, et saan võimaluse juhendada Inter Miamit," teatas Neville klubi pressiavalduse vahendusel. "See fantastiline jalgpallilembeline turg väärib stabiilseid esitusi ja võidukat mentaliteeti. Ootan juba suure huviga tööle asumist."

"Ma tunnen Philli sellest ajast peale, kui olime mõlemad Unitedi noorteakadeemias teismelistena," teatas Beckham. "Me jagame jalgpalli DNA-d, mida on meile õpetanud mõned jalgpalli parimad spetsialistid. Ma tean tema iseloomuomadusi inimesena, tema korralikkust, lojaalsust ja ausust ning tema uskumatut energiat ja tööeetikat. Igaüks, kes on Philliga koos mänginud või koos temaga töötanud, teab, et ta on loomult juht."

Neville töötas Inglismaa rahvusnaiskonna peatreenerina kolm aastat ning juhtis inglannad 2019. aasta MMil neljandale kohale.

43-aastase Neville`i ameti võtab suvel üle hetkel Hollandi koondist juhendav Sarina Wiegman.