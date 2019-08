Cristiano Ronaldo tegutseb taas üleminekuturul: tulemuseks Juventusele ja Unitedile sobilik tehing

Madis Kalvet reporter RUS 2

Cristiano Ronaldo ja Paulo Dybala. Foto: Alessandro Di Marco, AP/Scanpix

Cristiano Ronaldo on sel suvel juba andnud oma panuse, et Torino Juventuse vutitiim saaks endale soovitud mängumehe. Nüüd on portugallane taaskord üleminekuturul aktiivsust üles näitamas.