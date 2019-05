Cristiano Ronaldo on kriitikutest väsinud: pean end igal aastal tõestama!

"Ma ei hakka eitama, et kriitikute jutt tüütab ja väsitab mind vahel ära," sõnas Ronaldo Hispaania meediale. "Pean igal aastal tõestama, kui hea ma olen!"

"See on raske. Sul on peal lisapinge, sest pead tõestama mitte ainult iseendale, vaid ka oma lähedastele, et suudan võita. See lisapinge annab mulle motivatsiooni juurde, kuid vahel tuleb aega, kus tahan, et mul lihtsalt olla lastaks."

"Ma ei arva, et inimesed mind robotiks peavad, küll aga eeldavad nad, et mul ei tohi kunagi olla ühtegi probleemi ega põhjust muretsemiseks," jätkas portugallane. "Inimesed seostavad edu ainult rahaga. Kuidas saab sul olla probleeme, kui sul on miljoneid?"

"Ma tean, et on palju neid, kes tahavad näha mind penaltil eksimas või olulist mängu kaotamas. See on lihtsalt osa elust ja olen sellega harjunud," lisas Ronaldo. "Palju räägitakse, et mu karjäär on läbi, olen juba 33, 34, 35. Mina tahan aga kriitikuid veel üllatada!"

Cristiano Ronaldol on tänavusel hooajal Juventuse eest Itaalia kõrgliigas kirjas 21 väravat. Juventuse kaheksas järjestikune meistritiitel kindlustati juba viis vooru enne hooaja lõppu.