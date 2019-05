Paar päeva tagasi andis Juventus teada, et ei jätka koostööd viimased viis hooaega klubiga Itaalia meistritiitli võitnud Massimiliano Allegriga.

Ancelotti toomine Juventuse etteotsa on aga raskendatud seetõttu, et tal on kehtiv leping Napoliga, kes on viimastel aastatel olnud Itaalias Juventuse lähimaks ohustajaks. Eelmisel aastal pärast Maurizio Sarri Chelseasse lahkumist Napoli ohjad üle võtnud Ancelotti praegune leping kehtib 2021. aastani.

Ronaldo ja Ancelotti töötasid edukalt koos ka Madridi Realis - aastatel 2013-2015. Selle perioodi sisse jäi ka Reali kauaoodatud kümnes Meistrite liiga tiitel, La Decima.