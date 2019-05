Cristiano Ronaldo demonstreeris taas, miks fännid teda jumaldavad

Kui Bristolist pärit Josephi pere pöördus heategevusorganisatsiooni Rays of Sunshine Children's Charity poole, et poiss saaks kohtuda oma iidoli Ronaldoga, oli Portugali jalgpallitäht kohe nõus kokkusaamise korraldama.

Ronaldo lennutas Josephi koos oma perega Torinosse ning korraldas neile lisaks isiklikule kohtumisele ka tutvumisreisi Juventuse uhkes treeningkompleksis.

"Vau! Me ei saa sind (Ronaldo) piisavalt tänada kõige selle eest! See kogemus oli uskumatu ning Joseph oli üliõnnelik," teatas Josephi ema Kelly, kirjutab ajaleht Daily Mail. "Tegelikult ta (Joseph) ei teadnud, et kohtub Ronaldoga enne seda, kui jalgpallitäht välja ilmus. Ronaldo tegi meiega pilte ning jagas autogramme. See kõik oli imeline!"

Josephil diagnoositi ajuvähk 2013. aastal ning pärast seda on ta läbinud mitu rasket operatsiooni.