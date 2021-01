Cristiano Ronaldo alustas aastat kahe väravaga ja Juventus võiduga

Alles hiljuti käimasoleva sajandi parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo alustas uut aastat kohe resultatiivselt ning viis Juventuse 31. minutil juhtima.

49. minutil suurendas Federico Chiesa võõrustajate eduseisu ning 70. minutil lõi Ronaldo oma teise värava. 90. minutil sai külaliste eest jala valgeks Marvin Zeegelaar. Viimane sõna jäi Juventuse ründetuusale Paulo Dybalale, ks vormistas kolmandal üleminutil kohtumise lõppskoori.

Turniiritabelisse kirjutas võidupunktid ka AC Milan, kes alistas võõrsil 2:0 Benevento. Skoori tegid Franck Kessie 15. minutil penaltist ning Rafael Leao 49. minutil.

Turniiritabelis on Milan 37 punktiga liidriks, teine on Milano Inter 36-ga ja kolmas AS Roma 30-ga. Napoli on 28-ga neljas ja Juventus 27-ga viies. Napoli ja Juventus on pidanud ühe kohtumise vähem.

Standings provided by SofaScore LiveScore