Colombia jalgpallitäht soovis Realist lahkuda: nad ei lasknud mul liituda soovitud klubiga

2014. aastal Realiga liitunud kolumbialane pole suutnud end juba aastaid Zinedine Zidane'i käe all meeskonna põhitegijate hulka mängida. Vahepeal veetis Rodriguez koguni kaks aastat laenul Müncheni Bayernis, kus ta samuti suuremat läbilööki ei teinud ning mullu suvel naasis ta Madridi.

Rodriguez tunnistas, et soovis seejärel klubist lahkuda. "Üks Hispaania klubi tegi väga hea pakkumise, mille Madridi Real tagasi lükkas," rääkis ta väljaandele Gol Caracol. "Eelistaksin antud võistkonna nime mitte öelda. Ma arvasin, et tehing on tehtud, kuid Real ei lasknud mul minna klubisse, kuhu tahtsin. Nemad soovisid, et läheksin kuskile mujale."

Mängumees lisas, et sai pakkumisi ka teistest riikidest. "Üks tuli Itaaliast, kuid see ei veennud mind. Tundsin, et see pole hea. Mu agent Jorge Mendes rääkis mulle, et sain pakkumise ka Hiinast, kuid ma ei soovinud sinna minna. Tunnen, et saan veel Euroopas palju anda."

"Ühtegi probleemi mul Zidanega pole," jätkas ta. "Igal treeneril on oma maitse. Meil on normaalne tööalane suhe. Mul pole põhimängija rolli, kuid käin treeningutel ja töötan selleks, et võimaluse korral hästi mängida."

Kolumbialane sõnas, et soovib jätkuvalt klubist lahkuda. "Ma ei tea, mis tulevikus juhtub, kuid kui mulle antaks valida, läheksin klubisse, kus saan enda võimeid ja potentsiaali näidata," sõnas ta.

Rodriguez on ka käimasoleval hooajal pidanud leppima varumehe rolliga. Kõikide sarjade peale on tal seni kirjas vaid 14 mängu, üks värav ning kaks resultatiivset söötu.