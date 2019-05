Hispaanias on varasemalt räägitud, et Coutinho palkamisest oleks huvitatud Manchester United, kuid Cadena Ser'i raadiojaam teatas nüüd, et ainsana on 26-aastase brasiillase palkamisest tõsisemalt rääkinud Londoni Chelsea.

Chelsea näeks Coutinhos asendajat Eden Hazardile, kes on siirdumas Madridi Reali. Chelsea huvi juures on ainult üks aga. Nimelt on neile määratud kaheks järgmiseks üleminekuaknaks mängijate ostmise keeld.

Chelsea loodab, et antud keeld tühistatakse Rahvusvahelise spordiarbitraaži CAS-i poolt.