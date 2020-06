Chelsea jahib järjekordset Saksamaa noort tähtmängijat

The Daily Maili teatel jahib Chelsea ka Leverkuseni Bayeri 20-aastast ründavat poolkaitsjat Kai Havertzit. Tulevikutähe palkamine pole aga lihtne. Väidetavalt küsib Leverkusen Havertzi eest, kellega neil kehtib leping aastani 2022, ligi 84 miljonit eurot. Lisaks tunnevad sakslase vastu huvi Madridi Real ja Müncheni Bayern.

"Me ei tea, mis Kai tulevikust saab," kommenteeris Leverkuseni spordidirektor Simon Rolfes. "Teame, et kõik suurklubid nii Saksamaal kui mujal Euroopas jahivad teda ning ta on võimeline mängima igal pool."

Havertz on koduklubi eest viimase nelja kohtumisega löönud koguni viis väravat. Tänavuse hooaja peale on ta kõikide sarjade peale saanud 38 mänguga kirja 15 tabamust ning 8 resultatiivset söötu.