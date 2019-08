Cavani ja Mbappe vigastused seavad Neymari klubivahetuse löögi alla

PSG 4:0 võidumängus Toulouse'i üle said vigastada nii uruguailane Edinson Cavani kui ka prantslane Kylian Mbappe. Prantsusmaa väljaanne Telefoot usub, et PSG üritab nüüd seetõttu Neymari veenda veel üheks hooajaks klubisse jääma. Väidetavalt tahetakse probleem lahendada suisa lähitundidega.

Neymari klubisse jäämise vastu on aga PSG ultrafännid, kes brasiillase suvises käitumises pettunud on ning tribüünidel valjuhäälselt oma pahameelt väljendavad.

Madridi Real ja Barcelona on Neymarist jätkuvalt huvitatud, kuid kumbki klubi ei suuda ta eest maksta nii palju kui PSG nõuab. Viimased kõlakad räägivad, et Real pakub Neymari eest 110 miljonit eurot ning on koos sellega valmis loobuma ka Gareth Bale'ist, James Rodriguezist ja väravavaht Keylor Navasest.

Üleminekuaken sulgub Euroopas 2. septembril.