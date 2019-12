Cagliari võitles raskest seisust viimasel hetkel välja viigipunkti, Klavanile kollane kaart

Sassuolo alustas koduväljakul kohtumist paremini ning avapoolaja järel juhiti tänu Domenico Berardi 6. ja Filip Duričici 36. minuti tabamustele 2:0. 32. minutil teenis Klavan kollase kaardi just Duričici vastu tehtud jõulise vea järel

Kogu kohtumise kaasa teinud Klavan alustas kohtumist rabedalt, kuid matši edenes sai ta aina paremini mängu sisse ning mitmel juhul suutis ta blokeerida vastaste ohtlikud pealelöögid. Eestlasest keskkaitsja tegi kaasa kõik 90 minutit.

Cagliarile tõid viigipunkti Joao Pedro 51. ja Daniele Ragatzu 90. minuti tabamused.

Cagliari on Serie A-s 15. vooru järel hoidmas 29 punktiga neljandat positsiooni. Liider on Milano Inter 38 punktiga, teist kohta hoiab Torino Juventus 36-ga ja kolmandat Rooma Lazio 33-ga.

Cagliarile järgnevad AS Roma 29-ga, Atalanta 28-ga ja Napoli 21-ga. Sassuolo on 15 silmaga 14. kohal.

Standings provided by Sofascore LiveScore