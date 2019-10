Cagliari tegi Itaalia kõrgliigas järjekordsele tippklubile tuska

Cagliari on sel hooajal juba ka varasemalt tipptiimidele ebamugavaks vastaseks olnud. 25. septembril alistati võõrsil 1:0 Napoli.

Sardiinia klubi asus seekordset kohtumist 26. minutil juhtima, kui penalti realiseeris Joao Pedro. Roma jõudis viigini 31. minutil tänu külaliste keskkaitsja Luca Ceppitelli omaväravale.

Sel nädalal kolmandat korda isaks saanud Klavan Cagliari koosseisu ei kuulunud.

Turniiritabelis on Cagliari 11 punktiga seitsmendal positsioonil, Roma on 12 silmaga viies. Tabeli tipus on Milano Inter 18 ja Torino Juventus 16 punktiga. Nimetatud kaks tiimi lähevad seitsmendas voorus omavahel vastamisi.