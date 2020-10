Cagliari teenis Itaalia kõrgliigas hooaja esimese võidu, Klavan sekkus vahetusest

Torino asus juhtima juba 4. minutil Andrea Belotti täpse penalti järel. 12. minutil viigistas Joao Pedro seisu ning 19. minutil viis Giovanni Simeone külalised juba juhtima. 49. minutil tõi Belotti tabloole viigi, kuid 73. minutil jäi viimane sõna ikkagi Simeonele.

Klavan alustas kohtumist vahetusmängijate pingilt ning väljakule sai ta 90. minutil, kui ta asendas horvaadist poolkaitsjat Marko Rogi. Cagliari vasakpoolse keskkaitsjana tegutses seekord taas legendaarne uruguailane Diego Godin, kes hangiti suvise üleminekuakna jooksul Milano Interist.

Cagliari kerkis turniiritabelis nelja punktiga 12. kohale. Torinol on punkiarve alles avamata. Esikohal on AC Milan, kes on võitnud seni kõik neli kohtumist ja saanud kirja 12 punkti.

