Cagliari tähtmängija: me oleme korda saatmas midagi imelist

"Me oleme korda saatmas midagi imelist," rääkis pärast kohtumist meeskonna belglasest täht Radja Nainggolan, kes andis Fiorentina vastu kolm tulemuslikku söötu ning lõi ka ühe värava. "Mitte keegi poleks hooaja alguses arvanud, et me nii hästi mängime."

"Sellist entusiasmi pole Cagliaris juba aastaid näha olnud," jätkas belglane. "Oleme praegu uskumatul positsioonil. Kogu aeg räägime suurklubidest, kuid me väärime samuti leheruumi."

"Peame siiski jalad maa peal hoidma," tõdes keskväljamootor. "Teame, et nii kõrgel kohal olemine tundub mõeldamatu ning meist on tugevamaid meeskondi, aga võib-olla pole nad nii näljased."

Cagliari läheb järgmises voorus vastamisi 16. kohal paikneva Leccega.