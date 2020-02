Cagliari sai lubamatu kaotuse, Klavan vahetati välja

Kohtumise ainsa värava lõi 43. minutil Makedoonia vanameister Goran Pandev. Algkoosseisus platsile tulnud Klavan vahetati 77. minutil välja.

Cagliari on 23 mänguga kogunud 32 punkti, tabelis on langetud juba üheksandale positsioonile. Tänane vastane Genoa on 19 punkti 18. kohal, praeguse seisuga langetaks meistriliigast välja.

Tabeliseis:

Standings provided by Sofascore LiveScore