Cagliari peatreener vägevast võidust: tahame näha, kui kaugele suudame jõuda

"See oli meie hooaja parim esitus," rääkis pärast kohtumist klubi peatreener Rolando Maran. "Tegu oli väga keerulise vastasseisuga, sest Atalanta on heas vormis. Nad olid siiamaani igas mängus värava löönud ja meie eesmärk oli sundima neid kaitsma."

"Mõlemad tiimid ründasid pidevalt, mis tegi kohtumise väga põnevaks. Jooksime matši algusest lõpuni ning kõik näitasid õiget suhtumist. Suurim rõõm on mul selle üle, et ükskõik, kes platsil oli, suutis anda meeskonda oma panuse."

Maran lisas, et meeskond ei tohi nüüd loorberitele puhkama jääde. "Vastasel juhul ei arene me edasi. Tahame minna üle oma piiride ja näha, kui kaugele välja jõuame."

Cagliari tõusis võiduga Atalanta kõrvale Meistrite Liiga konkurentsi, mõlemal meeskonnal on koos 21 punkti. Parem väravatevahe annab eelise Atalantale. "Loomulikult hoitakse meil nüüd rohkem silma peal, aga me ei peaks sellele eriti keskenduma. Kõige olulisem on võtta üks mäng korraga ja mitte loorberitele puhkama jääda."

Cagliari läheb järgmises voorus vastamisi Fiorentina meeskonnaga.