Cagliari peatreener: Klavani viga tegi olukorra meie jaoks hullemaks

"Klavani viga tegi olukorra meie jaoks hullemaks," rääkis Sardiinia klubi peatreener Rolando Maran. "Kuni selle ajani suutsime Juventust ohjes hoida. Pallivaldamise osas oleksime saanud loomulikult paremini tegutseda. Värav muutis seisu ja siis läks kõik raskemaks."

Vahepeal 13 mängu kaotuseta olnud Cagliari on viimasest neljast mängust teeninud vaid ühe viigipunkti. "Nelja mänguga üks punkt? Ma ütleksin, et 29 punkti 18 kohtumisega. Täna mängisime Juventusega, aga Udinese vastu me kaotust ei väärinud ja Lazio vastu juhtisime veel 92. minutil. Kõik need allajäämised on tulnud erineval viisil."

"Juventuse vastu mängisime kuni esimese väravani hästi, siis läks raskeks. Tahame jälle edukalt tegutsema hakata. Andsime Juventusele paar väravat, aga nemad ei anna midagi ära. Tabasime kahel korral posti ja veel 0:2 kaotusseisus olime tegelikult mängus sees. Oleme tõestanud, et suudame seisu ümber pöörata, kuid seekord me selleks võimelised polnud."

Kuuendal kohal paikneva Cagliari jaoks jätkub hooaeg laupäeval, kui võõrustatakse AC Milani.