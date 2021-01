Cagliari peatreener järjekordsest kaotusest: olukord ajab väga vihaseks

Pühapäeval jäi Cagliari 0:1 alla Fiorentinale. Kusjuures Klavani koduklubil oli avapoolajal hea võimalus minna juhtima, kuid Joao Pedro eksis penaltil. Möödunud aasta lõpus koroonaviirusesse nakatunud Klavan koosseisu ei kuulunud.

"Asi ajab väga vihale. Mängid väga temperamentse mängu Firenzes, kus on alati väga keeruline, eksid nii penaltil kui teistel võimalustel, kuid tunned, et mäng on sinu käes, aga ikka lahkud tühjade kätega," vahendas Sky Sports Cagliari peatreeneri Eusebio Di Francesco sõnu. "Kui vastased mängivad hästi ning väärivad võitu, siis olen esimesena nõus seda tunnistama, aga hetkel on see väga raske."

"Mõistagi on vahel vaja ka õnne, kuid meil on sellest viimasel ajal puudust olnud," jätkas loots. "Täna tundus hea päev, kus mängisime hästi ja kõik oli enda teha. Nägin korralikku taset oma mängijatelt, kuid tulemus polnud kahjuks positiivne."

Cagliari asub tabelis 14 punktiga 16. positsoonil. Väljalangemistsoon on kõigest kahe silma kaugusel. "Loomulikult olen olukorra pärast mures," tõdes Di Francesco. "Püüame leida õigeid lahendusi."

Cagliari jaoks jätkub hooaeg Serie A-s 18. jaanuaril kohtumisega tabeliliidri AC Milani vastu. Neli päeva varem ootab Cagliarit Itaalia karikasarjas ees kaheksandikfinaal Atalantaga.