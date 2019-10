Cagliari jätkas head seeriat, Klavan sekkus vahetusest

Külalised läksid kohtumist juhtima 40. minutil, kui täpne oli Nahitan Nandez. Torino eest tõi 69. minutil viiginumbrid tabloole Simone Zaza. 1:1 seisul kohtumine ka läbi sai.

Eesti jalgpallikoondise kapten Klavan sekkus mängu vahetusest 82. minutil. Eestlase jaoks oli tegu kuuenda kohtumisega Itaalia kõrgliigas sel hooajal.

Cagliari jätkab Itaalias heas hoos, kui on juba kaheksa kohtumist järjest suutnud kaotust vältida. Nelja võidu ja kahe kaotuse kõrvale kolmanda viigi saanud Cagliari hoiab 15 punktiga viiendat kohta. Cagliari võib vooru lõpuks siiski paar kohta langeda, sest 9. vooru kohtumised on veel pidamata AS Romal ja Rooma Laziol.