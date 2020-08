Bundesligas lubatakse publik tagasi staadionile, kuid ilma õlleta

Praeguseks hetkeks on kindel, et kui järgmine hooaeg algab publikuga, siis täis tribüüne me kohe algusest peale nägema ei hakka. Uudisteagentuuri AP teatel keelatakse pealtvaatajate viibimine staadionite seisukohtadel, kuhu tihti koonduvad klubide kõige tulihingelisemad fännid (nt Dortmundi Borussi "kollane sein") ning kuni hooaja lõpuni lubatakse staadionile vaid kodumeeskonna toetajad. Selles leppisid kõik klubid juba praegu kokku, et vähendada reisimisega kaasnevaid riske.

Ühtlasi keelatakse fännidel staadionil õlut juua, mis Saksamaa kultuuri arvestades on enamus fännide jaoks ilmselt üsna muserdav piirang.



Dortmundi Borussia "kollane sein" staadioni seisukohtadel.



Järgmine Bundesliga hooaeg stardib 11. septembril ning täpsem pealtvaatajate piirang pannakse paika vastavalt selle hetke epidemioloogilisele olukorrale. Kõik piirangud kooskõlastatakse vastavate regioonide võimudega. Mõned piirkonnad on altimad publikule staadioni uksi avama kui teised. Näiteks soosivad seda Leipzigi võimud, kuid Baieri liidumaa, kus mängib Saksamaa meister Müncheni Bayern, on ettevaatlikum.

Ühe ettevaatusabinõuna plaanitakse fännidele eraldada personaalsed online-piletid, et viirusepuhangu korral oleks lihtsaim nende lähikontaktsete jälgi ajada.

Mönchengladbachi Borussia pidas juba teisipäeval esimese koroonajärgse avatud treeningu, mida jälgisid staadionil 300 näomaski kandnud fänni.