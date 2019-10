Bundesliga uskumatult tihe tabelitipp: üheksa võistkonda mahuvad kolme punkti sisse

Tabeli liidrina jätkab hoopis Mönchengladbachi Borussia, kes aga täna pidi kaotust tunnistama. Mönchengladbach sõitis külla tulisele rivaalile Dortmundi Borussiale, kes teenis 1:0 võidu. Ainsa värava lõi kapten Marco Reus.

Mönchengladbachil on liidrina koos 16 silma, sama palju on veel kogutud Wolfsburgil. Neile järgnevad Bayern, Dortmund ja Leipzig, kel kõigil võrdselt 15 punkti. Vaid punkti kaugusele omakorda neist jäävad Schalke 04, Freiburg, Frankfurdi Eintracht ja Leverkuseni Bayer. Käimasoleva nädala lõpuks võib liidrikoht siiski vahetuda. Nimelt on Schalkel oma kohtumine veel pidamata, homme kohtutakse Hoffenheimiga.