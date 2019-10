Bundesliga uskumatult tihe tabelitipp: üheksa võistkonda mahuvad kahe punkti sisse

Kaspar Ruus RUS

Marco Reus Foto: Noah Wedel via www.imago-images.de

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas on tänavune hooaeg siiamaani kulgenud äärmiselt tasavägiselt - ehkki homme peetakse veel kaks kaheksanda vooru kohtumist, on selge, et vooru lõpuks mahuvad üheksa esimest võistkonda vaid kahe punkti sisse.