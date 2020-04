Bundesliga tahab esimesena mängudega jätkata, publik peab koju jääma ka järgmisel hooajal

Madis Kalvet reporter RUS 1

Müncheni Bayerni mängijad on juba treeningutele naasnud. Foto: CHRISTOF STACHE, AFP/Scanpix

Euroopa suurtest jalgpalliliigadest plaanib esimesena mängudega jätkata sakslaste Bundesliga. Bundesliga tegevjuht Christian Seifert avalikustas The New York Timesile, et nad soovivad mängudega jätkata juba mai alguses.