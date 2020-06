Bundesliga klubi vallandas neli vooru enne hooaja lõppu peatreeneri

47-aastase hollandlasega, kes pidanuks lepingu järgi klubis töötama 2022. aasta juunini, lõpetati kontraht vastastikusel kokkuleppel.

"Meil olid tähtsates detailides erinevad vaated, mistõttu ei tundunud hooaja lõpuni koostöö tegemine enam mõistlik," ütles Hoffenheimi spordidirektor Alexander Rosen.

Schreuder liitus Hoffenheimiga 2019. aastal pärast Julian Nagelsmanni lahkumist, olles varem töötanud Amsterdami Ajaxi treeneritiimis. Tema käe all saavutas Hoffenheim 33 mängus 14 võitu, 7 viiki ja sai 12 kaotust.

"Kahjuks ei olnud me üksmeelel põhimõtete osas, kuidas me tahame Hoffenheimi tulevikus juhtida. Mul on kahju, et asi nii kaugele läks. Siiski pole ebatavaline, et profispordis arvamused lahknevad. Sellisel juhul tuleb olla aus ja teha vastavad järeldused," sõnas Schreuder klubi kodulehel tehtud avalduses.

Hooaja viimases neljas mängus jagavad peatreeneri rolli omavahel ära klubi ülejäänud treenerid Matthias Kaltenbach, Michael Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp ja Kai Herdling.

Pärast koroonaperioodi on Hoffenheim saanud kaks võitu, kaks viiki ja kaotuse ning sihib hooaja kokkuvõttes endiselt kohta kuue parema seas.