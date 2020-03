Bundesliga juht: kui me lähiajal mängudega ei jätka, jääb Saksamaale alla 20 profiklubi

"Kui me ei hakka võimalikult ruttu suletud uste taga mänge korraldama, pole mõtet arutleda, kas Saksamaa kõrgliigas peaks olema 20 või 18 klubi. Meil polegi sel juhul enam varsti 20 profiklubi," sõnas Seifert Reutersile.

Bundesliga hooaja käive on 4,3 miljardit eurot, kuid hetkel on kõik rahakraanid kinni. Kuna mänge pole kaks nädalat peetud, ei ole ükski klubi teeninud sentigi piletitulu. Seiferti sõnul külmutatakse peagi ka teleõiguste müügist saadavad rahasummad, sest mängude ülekandeid enam ei tehta ja telekanalid ei suuda reklaamiraha teenida.

Inglismaa meistriliigas (Premier League) on välja arvutatud, et kui see hooaeg enam ei jätku, kaotab liiga 762 miljonit naela ehk 820 miljonit eurot. See raha oleks tulnud teleõiguste lepingutest Sky Sportsi ja BT Sportiga.

Hispaania jalgpalliliit on oma liikmesklubidele välja pakkunud 500 miljoni euro suuruse abipaketi, kust meeskonnad saaksid laenu võtta. Iga klubi võiks laenata maksimaalselt 20 miljonit ning peaks selle tagasi maksma 5-6 aastaga.

Kui tänavune hooaeg ei jätku, plaanitakse kõigis La Liga klubides vähendada mängijate palku 20% võrra. Sarnaseid meetmeid kavatseb rakendada ka Itaalia meistriliiga Serie A.