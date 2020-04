Bundesliga jätkub juba 9. mail? Saksamaa poliitik: nädalavahetus koos jalgpalliga on palju talutavam

"Selle kõige eeltingimus on, et meil oleks hästi läbimõeldud kontseptsioon," sõnas Söder ajalehele Bild.

Tema arvates on Saksamaa jalgpalliliidul selline plaan olemas, mis lubaks mängudega jätkata juba 9. mail.

"See, mida DFL (Saksamaa jalgpalliliit) esitas, näitab, et kaitsemeetmed on paigas. Ma võin ette kujutada, et me võime suletud uste taga mängudega jätkata," sõnas Söder ja lisas: "Mõistagi on see jalutuskäik köisraudteel. Peame olema väga ettevaatlikud, et mitte üle pingutada ega olla kergemeelsed. Mängud koos publikuga on täiesti mõeldamatud, kuid ilma publikuta on see võimalik, kuid siiski köiel kõndimine."

"On ju täiesti selge: nädalavahetus jalgpalliga on palju talutavam kui nädalavahetus ilma jalgpallita," lisas Söder.

Saksamaal on viimastel andmetel avastatud 146 398 koroonajuhtumit, paranenud on 91 500 ja surnud 4 706 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!