Bulgaaria jalgpallilegend nimetas Ronaldo ja Messi võimalikud mantlipärijad

"Reedel saab kaks aastat sellest, kui mu endine tiimikaaslane Ronaldo Juventusega liitus. Keegi ei saa öelda, et Ronaldo poleks Itaalias hämmastavalt mänginud. Eriti tema vanust arvestades," tunnustas Berbatov portugallast

"Ta on praegu 35. Paljud mängivad hakkavad sel ajal tasemes ära vajuma. See, mida Ronaldo jätkuvalt teeb, on uskumatu," jätkas endine Manchester Unitedi ründeäss. "Ta hoolitseb enda eest väga hästi. Peame väärtustama Messit ja Ronaldot, sest nad on mänginud enamgi veel kui eriliselt. Sellest saab üks jalgpalliajaloo kurvemaid päevi, kui Ronaldo otsustab karjääri lõpetada. Isegi nemad, kellele Ronaldo ei meeldi, tunnustavad teda."

Berbatov lisas, et tulevik on siiski helge ning on mitmeid potentsiaalikaid mängijaid, kes võivad Ronaldo ja Messi saavutusi korrata. "Meil on Neymar, Mbappe, Greenwood ja mitmed noored mängijad, kes suudavad loodetavasti jõuda Ronaldo ja Messi tasemele."

Kui Neymar (28) ja Mbappe (21) on end juba suurel areenil kehtestanud, siis tänavu on läbimurdehooaeg käsil Unitedi noorel ründajal Mason Greenwoodil. 18-aastane inglane on tõusnud Manchesteri klubi üheks põhitegijaks, olles 43 kohtumisega saanud kirja 17 tabamust ja viis tulemuslikku söötu.

Mason Greenwood Peter Powell/NMC Pool