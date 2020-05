Briti meedia: Madridi Real on Paul Pogba nimel valmis tõeliseks megatehinguks

Kuigi United eesotsas peatreener Ole Gunnar Solskjaeriga ei soovi Pogbast loobuda, loodab Real, et vahetustehing võib tulla kõne alla. Väidetavalt on Real valmis Unitedile vastu andma Colombia jalgpallikoondise tähe James Rodriguezi, 21-aastase norralase Martin Ödegaardi, Hispaania koondislase Lucas Vazquezi ja Brahim Diazi (20).

The Suni teatel ei pruugi Realil ka sellest piisata, et Pogba endale värvata. Nimelt loodab Solksjaer mängitada Pogba'd keskväljal koos portugallase Bruno Fernandesiga, kes talvel Unitedisse siirdus. Fernandes on teinud Unitedi karjäärile särava alguse, kuid pole saanud mängida koos Pogba'ga, kes on kogu hooaja olnud hädas vigastusega.

2018. aastal Prantsusmaa koondisega maailmameistriks tulnud Pogba liitus Manchesteri klubiga 2016. aasta suvel. Ta on meeskonna särgis saanud kirja 143 kohtumist ning 31 tabamust.